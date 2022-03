Ceceni, gruppo Wagner e Gru, Zelensky sopravvive a tre attentati

Una talpa nei servizi interni russi avrebbe sempre avvisato dei pericoli Ceceni, gruppo Wagner e Gru e il leader Zelensky sopravvive a tre attentati

Ceceni, Gruppo Wagner e Gru, Volodymyr Zelensky sopravvive a tre attentati, lo dice il Times, che ha analizzato gli scenari in cui forze ostili hanno provato ad eliminare il leader ucraino. In particolare per quanto riguarda i mercenari del gruppo Wagner e forze speciali cecene gli attentati sarebbero stati neutralizzati da una talpa del Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa.

Ed è il motivo per cui in campo sarebbero scesi i più “affidabili” omologhi per l’estero del Gru russo, come sono per l’Fsb quello che la Cia è per l’Fbi Usa.

Zelensky sopravvive a tre attentati: Tushayev fallisce e muore

Vladimir Putin aveva dato al leader ceceno Ramzan Kadyrov il compito di infiltrare le sue forze a Kiev. A chi era toccata? Ai macellai ceceni del generale Magomed Tushayev, che invece aveva fallito e ci era rimasto secco lui a poche zone dallo spot operativo dell’aeroporto di Gostomel.

Gli ex spetznats del Gruppo Wagner in Ucraina e Bielorussia erano arrivati in forze, secondo il Times che sovrastima e di molto fino a 4mila effettivi. La loro lista nera aveva, oltre a Zelensky, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko e suo fratello Wladimir, entrambi popolari ex campioni di boxe.

La “black list” dei mercenari Wagner

Anche in quel caso una talpa avrebbe soffiato a Kiev la possibilità che il leader ucraino fosse in tacca di mira, ma fonti spurie e non confermate qui tirerebbero in ballo il Dgse francese, anche se Emmanel Macron pare essere l’unico interlocutore con cui Putin ancora parla.

Perché i francesi? Perché negli ultimi cinque anni il gruppo Wagner si è praticamente mangiato e suon di golpe pilotati mezzo Shael, in Africa, sotto occhi ed interessi di Parigi.