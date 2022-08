Cecilia Cantarano smentisce il gossip su Bortuzzo: “Non lo conosco”

Cecilia Cantarano ha smentito i gossip in circolazione in merito alla sua presunta liaison con Manuel Bortuzzo.

La TikToker Cecilia Cantarano ha smentito i gossip delle ultime ore in merito alla sua presunta liaison con l’ex gieffino Manuel Bortuzzo.

Cecilia Cantarano e Bortuzzo: la smentita

Nelle ultime ore sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti un presunto avvistamento di Manuel Bortuzzo e Cecilia Cantarano nell’out di Castel Romano.

La TikToker ha smentito con fermezza l’indiscrezione, affermando che sarebbe stata effettivamente a Castel Romano ma in compagnia di una sua amica. Per giunta la TikToker ha anche specificato di non conoscere affatto Manuel Bortuzzo.

“Non mi piace immischiarmi nei gossip però dopo avermelo chiesto 74 volte in manco un’ora preferisco chiarire che la notizia che gira non è vera, smentisco il gossip, ero a Castel Romano con la mia migliore amica, l’ho anche taggata, non ero con lui”, ha dichiarato via social, e ancora:

“Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok?”.

Il silenzio di Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha preferito non commentare l’indiscrezione sul suo conto e, dopo la rottura da Lulù Selassié e dopo gli avvistamenti con Federica Pizzi, il nuotatore ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.