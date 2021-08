Cecilia Quadrenni, dopo “Bella stupenda” torna live: “Il contatto con il pubblico è fondamentale”

"Adesso si torna ad abbracciarsi con la musica nelle serate d'estate”: così Cecilia Quadrenni svela le prime date estive delle sue esibizioni live.

Dopo il successo di “Esco Nuda” e la delicatezza melodica di “Verso Oriente”, Cecilia Quadrenni presenta il nuovo singolo, “Bella stupenda”. Finalmente, dopo mesi di interruzione causati dall’emergenza coronavirus, la cantautrice senese può godere della bellezza unica e suggestiva del contatto con il pubblico.

Sono già fissate diverse date in cui l’artista potrà esibirsi dal vivo, facendo conoscere le sue canzoni e omaggiando grandi artisti del cantautorato italiano, come Mango e Battiato. Così Cecilia potrà condividere emozioni e canzoni, riassaporando nuovamente il gusto dello stare insieme ed eternando momenti unici e indimenticabili. Nell’intervista esclusiva Cecilia Quadrenni ha trasmesso tutta l’energia con cui si prepara ai live e la gioia profonda di un così bel traguardo.

Cecilia Quadrenni, dopo “Bella stupenda” torna live

Dopo l’esibizione di domenica 18 luglio alla Cantina del Saltapicchio di Città della Pieve (Perugia), il 5 agosto Cecilia Quadrenni sarà a Villa Domi di Napoli e il 26 agosto al Lucignano Open Air Theatre di Lucignano, in provincia di Arezzo, nella suggestiva cornice della sua Toscana, terra ricca di paesaggi autentici e raffinati.

“Poter tornare a cantare dal vivo, dopo tutti questi mesi di isolamento, è sicuramente un’esperienza particolare, che mi fa apprezzare e capire ancora di più, quanto il rapporto con il pubblico sia la parte più importante e necessaria di tutto il lavoro svolto.

Basta streaming, visualizzazioni e saluti virtuali. Adesso si torna ad abbracciarsi con la musica nelle serate d’estate”, ha dichiarato l’artista senese.

Cecilia Quadrenni, da “Esco Nuda” a “Bella stupenda”: l’emozione di cantare dal vivo

“Indipendentemente dal Covid, la musica è diventata molto virtuale negli ultimi anni, tra streaming, cover e videoclip, che comprimono fortemente il contatto umano con il pubblico. Dai microfoni e i grandi show di un tempo, oggi la musica sembra che debba entrare per forza in rete.

Potersi finalmente esibire live significa assaporare la bellezza dello stare insieme”. Così Cecilia Quadrenni ha raccontato l’emozione di tornare a esibirsi dal vivo davanti al pubblico.

Tuttavia, ha precisato: “È una ripartenza ancora a singhiozzo: l’andamento epidemiologico in aumento costringe anche i gestori a organizzarsi con anticipo sebbene da un momento all’altro le regole e le linee guida possano cambiare”.

Cecilia Quadrenni, da “Bella stupenda” ai prossimi progetti

Cecilia è entusiasta e soddisfatta per l’opportunità che sta vivendo nelle ultime settimane, ma non mancano i pensieri per il futuro.

In particolare, ha commentato: “Oltre ai live estivi, spero di proporre la mia musica nei teatri italiani. Ho un album quasi pronto: aspetto il momento propizio per presentarlo”.