Cecilia Rodriguez commenta una foto di Antonino: il messaggio

Cecilia Rodriguez ha commentato una foto di Antonino Spinalbese sui social. Tutto quello che c'è da sapere.

Mentre sui social non continuano a placarsi i rumor riguardanti una presunta rottura tra Belen e Antonino Spinalbese, la sorella della showgirl, Cecilia Rodriguez, ha commentato una foto dell’hair stylist.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? Da settimane – complice l’assenza social della coppia riunita – circolano voci riguardanti una loro presunta crisi.

Belen non ha rotto il silenzio neanche quando, alcuni giorni fa, Antonino ha avuto un grave incidente d’auto. L’ultima foto dei due insieme risale ormai a diverse settimane fa, e il fatto che entrambi abbiano preferito tacere difronte ai rumor riguardanti la loro crisi, non ha fatto altro che insospettire ancora di più i fan. Nelle ultime ore però, Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, ha commentato una foto di Antonino Spinalbese, fatto che lascerebbe presagire quantomeno un rapporto pacifico tra l’hair stylist e la famiglia della modella argentina (madre di sua figlia Luna Marì).

“Ma quella camicia la conosco”, ha scritto Cecilia tra i commenti a uno scatto di Antonino, che a sua volta ha risposto a Cecilia con un’emoticon a forma di cuore.

Antonino Spinalbese: la presunta crisi

Da settimane Antonino non appare insieme a Belen Rodriguez e in molti tra i fan credono che tra lui e la showgirl possa essere successo qualcosa. Alcuni dei loro commenti in risposta ai fan hanno sollevato ancora più sospetti e sui social sono sempre di più gli utenti a dare per scontato che la relazione tra la showgirl e il giovane hair stylist sia ormai naufragata.

Antonino Spinalbese e Belen: l’amore

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2020 e il 12 luglio 2021 è nata la loro prima figlia, Luna Marì. Per Belen la storia d’amore con Antonino è stata la prima importante dopo la sua definitiva rottura con Stefano De Martino, l’ex marito con cui nel 2019 aveva deciso di tornare insieme per provare a regalare un fratello o una sorella al suo primo figlio, Santiago.

Accanto ad Antonino Spinalbese la showgirl aveva affermato di aver trovato finalmente la felicità accanto ad un uomo gentile: “E’ completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato: per quanto fisicamente mi piaccia da impazzire, è una persona pacata, serena, costruttiva, è un uomo che sa come trattare una donna, non mi ha mai detto ‘stron*a’ neanche una volta”, ha affermato la showgirl.