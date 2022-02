Cecilia Rodriguez contro Delia Duran: “Mi sono sentita offesa”

Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio in merito ad alcune affermazioni fatte da Delia Duran nella casa del GF Vip.

Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio in merito ad alcune affeermazioni fatte dalla sudamericana Delia Duran nella casa del GF Vip 6 e con cui lei non si sarebbe trovata d’accordo.

Cecilia Rodriguez contro Delia Duran

Alcune delle affermazioni fatte da Delia Duran al GF Vip 6 (che ha più volte sostenuto di “essere sudamericana” e “noi sudamericani siamo fatti così”) e il suo ménage con Soleil Sorge e Alex Belli, hanno finito per mandare su tutte le furie Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen Rodriguez ed ex concorrente del reality show.

“Non è che voglio fare polemiche, volevo soltanto fare chiarezza, perché mi sono sentita offesa e lo dico nel sentire ‘noi sudamericani siamo così’”, ha dichiarato Cecilia nelle sue stories, e ancora: “Non confondiamo una cosa per un’altra. Ci tengo tanto a dirlo: noi sudamericani non siamo tutti così”, e ha aggiunto: “L’amore libero, per me è libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che tu hai a fianco. Magari la puoi fare migliorare, le puoi far capire determinate cose.

Libero in quel senso lì, non libero di andare con altre persone”.

Cecilia Rodriguez e il GF Vip

Cecilia Rodriguez ha anche ammesso con i fan di non essere una grande fan dei reality show e di avervi preso parte in passato unicamente perché con lei sarebbe stato presente suo fratello Jeremias. Proprio al GF Vip Cecilia ha incontrato per la prima volta il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser, con cui oggi sembra essere più felice e unita che mai.

“Non rinnego nulla”, ha dichiarato la sorella minore di Belen.