Cecilia Rodriguez contro la presenza di Antonino Spinalbese al GF Vip: “Ma perché?”

Scontro a distanza tra Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese, ex compagno della showgirl argentina Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la figlia Luna Marì. L’hairstylist è uno dei protagonisti principali della settima edizione del Grande Fratello Vip: ciononostante, non sono mancate le polemiche rispetto alla sua decisione di entrare nella Casa più spiata d’Italia. In particolare, alcune dichiarazioni del gieffino sulla famiglia Rodriguez hanno avuto vasta risonanza sul web.

A questo proposito, si inseriscono le considerazioni espresse durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi dalla sorella minore di Belen e dal suo fidanzato Ignazio Moser. Parlando di Antonino, infatti, Cecilia ha dichiarato: “A volte mi verrebbe da chiedergli: ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui”.

In questo modo, l’ex gieffina ha mostrato di non gradire particolarmente la presenza dell’hairstylist nella Casa.

Il rapporto con Belen

Sulla questione, è intervenuto anche Ignazio Moser che ha affermato: “Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: ‘Che tenero, che bravo ragazzo’. Altre volte invece: ‘Ma dove è stato finora?’”.

Alcuni giorni fa, nella Casa, l’hairstylist ha detto ad alcuni coinquilini che Oriana Marzoli gli piaceva molto anche in considerazione della somiglianza con Cecilia. All’affermazione del ragazzo, l’ex gieffina è apparsa visibilmente irritata e ha sbottato: “Ma almeno avesse detto Belen…”.