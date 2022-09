Cecilia Rodriguez dieta: i segreti della sua forma fisica

Cecilia Rodriguez sta seguendo una dieta dove consuma moltissime verdure e pochi carboidrati, non tanto per dimagrire, quanto per stare meglio.

Cecilia Rodriguez è nota per essere la sorella minore di Belen Rodriguez e, come lei ha affermato ultimamente, ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Ha deciso di mettersi a dieta, non tanto per dimagrire, quanto per stare meglio. Scopriamo in cosa consiste il regime alimentare e cosa mangia per tenersi in forma.

Cecilia Rodriguez dieta

La sorellina più piccola della nota showgirl, Belen Rodriguez, ovvero Cecilia, da un po’ di tempo non appare più sui social. In una Instagram stories, ha specificato che la sua assenza è dovuta semplicemente alla dieta che sta seguendo. Infatti, ha deciso di seguire una alimentazione diversa per stare meglio e prendersi cura di sé.

Un regime nel quale sta cercando di dosare le porzioni e le quantità dei cibi che sta consumando. Come lei stessa confessa, si tratta di una alimentazione che punta al consumo di meno quantità di carboidrati e molte più verdure. Inoltre, non usa i condimenti come l’olio per una cottura più salutare e benefica.

Nel suo menù è presente anche un alimento come il pesce magro, ricco di proteine e di tantissimo fosforo. La dieta di Cecilia Rodriguez si basa su consigli e suggerimenti adatti al suo fisico, quindi è personalizzata per la sua forma fisica. Un regime calorico con un apporto calorico inferiore dove è possibile consumare, almeno una volta a settimana, anche la carne rossa.

Un regime dove cerca di ridurre ed evitare il consumo di bevande gassate, cercando di bere più acqua naturale liscia che aiuta a drenare e purificare l’organismo. In questo modo, è possibile ottenere ottimi risultati e stare bene con sé stessi e il proprio corpo, come testimonia Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez dieta: benefici

Cecilia Rodriguez ha comunicato sui suoi social che sta iniziando una dieta, un regime alimentare, utile non tanto a perdere i chili in eccesso, quanto a risolvere dei problemi di salute che la stanno affliggendo da un po’ di tempo. Seguendo un regime alimentare più specifico e programmato, riuscirà a stare meglio e prendersi cura di sé stessa.

Seguire un regime come il suo permette di tornare in forma e al tempo stesso di salvaguardare, non solo il fisico, ma anche la salute, grazie a una alimentazione corretta e sana. Inoltre, consumare determinati alimenti come le verdure che sono ricchi di proteine aiuta a stare meglio e ottenere risultati utili per il proprio fisico.

Il pesce magro è un altro alimento che non può mancare nella sua dieta in quanto ricco di determinati nutrienti che fanno bene e aiutano a stare in forma. Un regime maggiormente specifico permette a Cecilia Rodriguez di mantenere il suo fisico perfetto e tonico, proprio come mostra nelle foto del suo account social.

Oltre alla dieta, abbina anche dei massaggi drenanti che aiutano a sgonfiare e disintossicare il corpo dalle tossine e scorie che si accumulano durante la stagione. In questo modo ci si depura e si può affrontare la nuova stagione in forma smagliante.

Cecilia Rodriguez dieta: integratore

