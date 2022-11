Cecilia Rodriguez e Ignazio hanno avuto un incidente stradale: in macchina con loro anche Marco Fantini.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto un piccolo incidente stradale. La coppia stava viaggiando sull’Autostrada A4 Verona, quando l’autista del mezzo ha perso il controllo. Fortunatamente, stanno tutti bene.

Cecilia e Ignazio hanno avuto un incidente stradale

Piccolo incidente stradale per Cecilia Rodriguz, Ignazio Moser e alcuni colleghi che erano in macchina con loro. Il gruppo, insieme per un appuntamento di lavoro, viaggiavano sull’Autostrada A4 Verona quando il conducente del furgone ha perso il controllo e sono finiti contro il guardrail. Il primo a rendere pubblico il fattaccio è stato, via Instagram, Ignazio: “La giornata è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un ping pong su guardrail furgone guardrail furgone guardrail.

Anche stavolta è andata“.

Le prime parole di Cecilia Rodriguez

Poco dopo, anche Cecilia ha aggiornato i fan sul piccolo incidente stradale che hanno avuto. Sempre via social, la Rodriguez ha dichiarato:

“È andata, ma stiamo tutti bene… Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente… Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata”.

La fidanzata di Ignazio non è entrata nei dettagli della brutta disavventura, ma ha spiegato che si sentono davvero fortunati perché nessuno di loro si è fatto male.

Marco Fantini nel furgone con Cecilia e Ignazio

Nel furgone con Cecilia e Ignazio c’era anche Marco Fantini, marito di Beatrice Valli. Il modello, via Instagram, ha condiviso l’immagine dell’auto sostitutiva con in sottofondo il brano Ragazzo fortunato di Jovanotti. A didascalia, ha scritto: “Inizio di giornata al top“.