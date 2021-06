Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il nuovo arrivo in famiglia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno presentato sui social il loro nuovo arrivo in famiglia: ecco di chi si tratta

In attesa della notizia del lieto evento, tanto atteso e sempre molto chiacchierato, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di accogliere in casa un nuovo “famigliare”. Si tratta nello specifico di Ercole, il cane che entrambi hanno deciso di adottare insieme.

A dare notizia dell’arrivo del nuovo amico a quattro zampe è stata proprio la sorella minore di Belen Rodriguez, che ha postato una dolcissima foto del cucciolo con relativa didascalia di presentazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez e l’istinto materno

Per la bella argentina non si tratta della prima esperienza con un animale domestico. Da diverso tempo è infatti la felice padroncina di Aspirina, di cui ha dichiarato di essere letteralmente innamorata. Molte sono infatti le attenzioni e le premure che Cecilia riserva alla cagnolina, come avvenne ad esempio nel 2019 quando l’animale si era trovato a non poter camminare per alcune settimane a causa di un piccolo incidente.

In quell’occasione la modella aveva deciso di portarla in giro in passeggino…

Riguardo alla sua voglia di metter su famiglia, Cecilia Rodriguez ha del resto nuovamente affermato di essere prontissima ad avere dei figli con Ignazio. “Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta (Luna Marie, la piccola nipotina in arrivo, ndr). Ho aspettato un pochino per Ignazio, un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”.