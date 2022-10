Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono abbandonati alla passione nei camerini di un famoso programma di Canale 5: la confessione.

Ospiti de Le Iene, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati andare a confessioni parecchio piccanti. La coppia ha ammesso di aver datto l’amore nei camerini di un programma tv di Mediaset.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: sesso nei camerini

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia da cinque anni e si amano follemente come il primo giorno. Ospiti de Le Iene, i due hanno parlato apertamente della vita sotto le lenzuola. Non hanno mai nascosto che la passione tra loro è alle stelle, ma nessuno avrebbe mai immaginato un qualcosa di tanto travolgente. Cecilia e Ignazio hanno rivelato che una volta non sono riusciti a resistere alla tentazione e si sono lasciati andare nei camerini di un famoso programma di Canale 5.

Hanno ammesso:

“Una volta l’abbiamo fatto nei camerini di Mattino 5“.

Qual è la loro posizione preferita?

La Rodriguez ha confessato che ama “gli occhi di Ignazio“, mentre Moser ha ammesso che lui adora il fondoschiena di Cecilia, “per la precisione la parte della schiena subito sopra il lato B“.

Qual è la loro posizione preferita per fare l’amore? La sorellina di Belen non ha alcun dubbio: “Quella della pecorella“. Chechu ama follemente Ignazio e ha sottolineato che non lo tradirebbe mai, ma Nacho sa che la sua fidanzata “è completamente persa per Brad Pitt“.

Cecilia e Ignazio, l’amore oltre “la cilecca”

Cecilia ha fatto un’altra confessione che ha lasciato tutti senza parole: in qualche occasione si è messa a piangere perché Ignazio “ha fatto cilecca“.

Allo stesso tempo, però, ci ha tenuto a sottolineare che Moser è un vero e proprio stallone: “Devo dirgli basta perché non ne ha mai abbastanza“.