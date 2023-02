Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sarebbero lasciati, matrimonio saltato?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, non è più amore? Secondo quanto raccontato da ‘The Pipol Gossip‘ tra l’influencer trentino e la modella argentina si sarebbe aperta una crisi che potrebbe essere culminata con la fine del loro rapporto sentimentale.

The Pipol riporta alcune notizie che sono circolate in questi giorni sui due influencer. Dietro alla loro rottura ci sarebbe addirittura un tradimento ai danni della sorella di Belen da parte di Ignazio.

“Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Tutti gli indizi portano a una sola risposta: il loro amore è finito. Cecilia, già da diversi giorni, non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez. Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ancora e nessuna foto è sparita. Ma Cecilia si fotografa mostrano le sue mani e, senza problemi, fa vedere a tutti i suoi followers di aver cestinato l’anello. Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte di lui che lei avrebbe scoperto in modo casuale.”