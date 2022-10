Cecilia Rodriguez è incinta? Spunta il pancino sospetto

Cecilia Rodriguez aspetta il suo primo bambino? La modella sembra nascondere un pancino sospetto.

All’ultimoa vento a cui ha partecipato Cecilia Rodriguez è stata avvistata con un pancino sospetto e, secondo i rumor in circolazione, potrebbe presto annunciare l’arrivo del suo primo figlio.

Cecilia Rodriguez: il pancino sospetto

Cecilia Rodriguez è pronta ad allargare la famiglia? Da tempo lei e Ignazio Moser sostengono di voler diventare genitori e a quanto pare, nelle ultime ore, la sorella di Belen sarebbe stata avvistata con un pancino sospetto.

In tanti si chiedono quindi se lei e Ignazio annunceranno presto l’arrivo del loro primo figlio, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

La storia d’amore

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno coppia fissa dal 2017 e di recente hanno acquistato una casa più grande tutta per loro. In tanti si chiedono se proprio l’acquisto della nuova casa possa aver spinto i due a cercare finalmente una gravidanza dopo che, già negli anni passati, Cecilia ha più volte ammesso di volere un bambino. “E’ tanto che lo vogliamo, ci stiamo lavorando” ha detto la sorella minore di Belen, e ancora: “La voglia c’è, arriverà quando sarà il momento giusto”.

Cecilia non ha nascosto che la nascita dei suoi due nipotini, Santiago e Luna Marì, le avesse fatto venir voglia di diventare al più presto madre e in tanti si chiedono se finalmente lei e Ignazio doneranno un cuginetto (o una cuginetta) ai due figli di Belen Rodriguez. Per il momento sulla questione tutto tace.