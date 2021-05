Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli paparazzati a Milano: cosa si saranno detti a colazione?

Cecilia Rodriguez e Pretelli a colazione insieme, diverse vicende li accomunano

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli paparazzati mentre fanno colazione insieme a Milano: di cosa avranno parlato?

Rodriguez-Pretelli: tutte le vicende pregresse

I due, fotografati alla luce del sole mentre fanno colazione insieme, non hanno certamente nulla da nascondere ma ci sono una serie di coincidenze sospette.

I due vip infatti sono legati da diversi intrecci: come ben si sa l’attuale fidanzata di Pretelli è Giulia Salemi che in passato ha avuto una relazione con Francesco Monte, lo stesso Monte che ha avuto una lunga love-story con la Rodriguez.

Al momento l’attuale fidanzato della Rodriguez, Ignazio Moser sta partecipando al reality “L’Isola dei Famosi”. Quest’estate ci sono stati attriti tra loro e pare che si siano anche lasciati per un breve periodo.

Ma, tornando al reality, una dei concorrenti del programma è Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi.

Giulia e Cecilia per questo motivo si sono trovate in studio insieme, la prima per difendere la madre, al centro di numerose polemiche all’interno del programma, e la seconda per supportare il fidanzato, sbarcato sull’isola da poco. Le due influencer hanno stupito tutti: tra loro non c’è stato alcun attrito, lo testimonia anche il selfie che si sono scattate insieme a fine puntata.

Chiarito che non c’è alcun attrito tra le due ragazze, che cosa si saranno mai detti Pretelli e la Rodriguez a colazione? Si saranno confrontati sui rispettivi partner o avranno parlato degli ex?

Chiaramente, non essendosi nascosti, è difficile che sia stata una colazione “sospetta” ma chissà se c’è un motivo per cui Giulia Salemi non è stata invitata.