Cecilia Rodriguez è pronta ad avere un figlio: “Vedendo Belen mi è venuta ancora più voglia”

Dopo la fine dell’Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez si è finalmente ricongiunta al suo fidanzato, Ignazio Moser, e ha confessato che vorrebbe un figlio.

Cecilia Rodriguez: il desiderio di un figlio

Dopo la fine dell’Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez è più felice che mai di essere tornata insieme a Ignazio Moser a Milano, dove i due hanno acquistato insieme il loro primo appartamento.

La sorella minore di Belen Rodriguez ha confessato che al momento tra lei e Ignazio i progetti per i fiori d’arancio sarebbero in stand by ma Chechu ha anche ammesso che le piacebbe al più presto avere un bambino. A farle avere questo desiderio ancora più forte del solito sarebbe stata sua sorella Belen Rodriguez, che tra poche settimane darà alla luce la sua seconda bambina, Luna Marie. “Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma.

Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”, ha dichiarato Cecilia, che in passato non ha mai fatto segreto di desiderare un figlio insieme ad Ignazio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’amore

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono legati dal 2017 e il loro amore è sbocciato nella casa del GF Vip, dove lei ha addirittura lasciato il fidanzato dell’epoca (Francesco Monte) per legarsi all’ex ciclista.

Da subito la storia tra i due è diventata importante ed entrambi hanno dichiarato di desiderare un bambino. Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Ignazio Moser ha dichiarato di aver compreso quanto per lui fosse importante il suo rapporto con Cecilia: “Ho capito che senza di lei non posso stare. Era la prima mia mancanza. Prima della famiglia, prima degli amici e del lavoro”, ha ammesso.

Cecilia Rodriguez: il rapporto con Belen

Tra poche settimane Cecilia Rodriguez diventerà zia per la seconda volta dopo la nascita del suo primo nipotino, Santiago. La modella è più felice che mai per sua sorella Belen, con cui ha sempre avuto uno splendido rapporto. Molto presto anche lei regalerà un nipotino alla famosa showgirl argentina? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì! “Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento”, ha dichiarato Cecilia in merito a sua sorella.