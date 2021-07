Cecilia Rodriguez, il primo incontro con la nipote Luna Marì: “Sono già innamorata di te”

Cecilia Rodriguez ha postato sui social alcune tenere immagini del suo primo incontro con la nipote Luna Marì, per cui ha scritto una commovente dedica.

Cecilia Rodriguez si è recata col fidanzato Ignazio nella villa all’Isola di Albarella dove Belen si è “rifugiata” insieme ad Antonino Spinalbese per la nascita della piccola Luna Marì.

Cecilia Rodriguez: il primo incontro con Luna Marì

Con una serie di tenere immagini postate via social Cecilia Rodriguez ha raccontato il suo primo incontro con la nipotina Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio.

Per l’occasione la modella e il fidanzato Ignazio Moser si sono recati all’Isola di Albarella, dove Belen e Antonino hanno cercato di avere alcuni giorni di privacy dopo la nascita della bambina. In uno scatto in cui è ritratta con la piccola Luna tra le braccia, Cecilia Rodriguez ha scritto commossa: “LUNA, sei una muñeca come la tua mamma… sono già innamorata di te, prometo prendermi cura di te sempre, sei un pezzo del mio cuore piccolina de la Tia.

Belen e Antonino complimenti, perché cosa più bella non potevate fare. Vi amo con tutto quello che sono.”

Cecilia è sempre stata accanto a sua sorella Belen durante la gravidanza e non ha fatto segreto di desiderare presto anche lei un bambino. La modella è molto legata anche al suo primo nipote, Santiago, nato dall’amore tra la showgirl argentina e Stefano De Martino.

Cecilia Rodriguez: il desiderio di un figlio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono legati dal 2017 (anno in cui si sono incontrati per la prima volta nella casa del GF Vip) e Cecilia non ha mai fatto segreto di desiderare insieme a lui una famiglia tutta sua.

“Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma.

Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”, ha recentemente dichiarato Chechu, e ancora: “Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: l’amore

Cecilia Rodriguez e Ignazio sono più innamorati che mai e di recente – una volta uscito dall’Isola dei Famosi – lo stesso ex ciclista ha confessato il suo amore per la modella.

“Ho capito che senza di lei non posso stare. Era la prima mia mancanza. Prima della famiglia, prima degli amici e del lavoro”, ha confessato, e ancora: “Ho recuperato il tempo perduto con Cecilia e poi lei mi ha fatto un panino con la nutella.”