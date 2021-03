Cecilia Rodriguez, il video inedito della “sculacciata” postato su Instagram

Cecilia Rodriguez ha pubblicato su Instagram un video inedito, subito diventato virale, nel quale viene “sculacciata” dal fidanzato Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, probabilmente nel tentativo di sfuggire alle tensioni causate dalle restrizioni provocate dal coronavirus e tornare con la mente a ricordi ben più piacevoli, ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale un video a tema estivo che ha fatto scatenare i followers.

Cecilia Rodriguez, il video inedito della “sculacciata” su Instagram

Sul suo account Instagram, Cecilia Rodriguez ha pubblicato un inedito video in cui si trova a bordo di una barca in compagnia del fidanzato Ignazio Moser. Complice l’estate e la meraviglia del paesaggio marino, la sorella di Belen Rodriguez si fa riprendere mentre si esibisce in un ballo provocante e sensuale. Durante la performance, alla quale si unisce anche il fidanzato, Ignazio Moser non perde l’occasione per sculacciare la compagna.

Le immagini sono corredate da una didascalia con tanto di cuore nella quale Cecilia ha scritto: “Questo è il mio fidanzato… #videoinedito”.

La breve e intima clip è rapidamente diventata virale, superando in poco tempo il milione di visualizzazioni. I fan hanno ripetutamente commentato i fotogrammi, sommergendo la giovane di complimenti e mostrando a pieno il proprio apprezzamento per l’effervescente coppia e per l’affascinante Ignazio Moser.

Proprio a proposito del ragazzo, infatti, una delle fan di Cecilia Rodriguez ha scritto in uno dei commenti che accompagnato il video: “Sai perché ci piace? Perché riesce sempre ad essere se stesso”.