Cecilia Rodriguez in crisi con la suocera? Interviene Ignazio Moser

Secondo alcuni rumors, il rapporto tra Cecilia Rodriguez e la suocera Carla Merz sarebbe in crisi. Sull’argomento è intervenuto Ignazio Moser, che ha messo a tacere tutti i pettegolezzi con un solo scatto fotografico.

Cecilia Rodriguez in crisi con la suocera? Ecco i dettagli

Nelle ultime settimane, la notizia della separazione tra Carla Merz e Francesco Moser, genitori del celebre Ignazio Moser, ha acceso i riflettori su tutta la famiglia Moser e anche sulla bella Cecilia Rodriguez.

Molte persone, nel cercare di capire quali sono state le cause che hanno portato alla rottura di un’unione coniugale durata oltre quarant’anni, hanno ben pensato di attribuire gran parte della colpa alla Rodriguez e hanno collegato il divorzio al fatto che i rapporti tra suocera e nuora non sono mai stati idilliaci.

Cecilia Rodriguez e Carla Merz in crisi? Ecco come ha risposto Ignazio Moser

Ignazio Moser ha scelto di replicare con eleganza e semplicità alle accuse che sono state mosse nei confronti della sua compagna in queste settimane e per smentire definitivamente i rumors che davano per certa la crisi tra Cecilia e Carla, ha deciso di pubblicare una foto su Instagram, che ritrae le due donne abbracciate e sorridenti a cena.

Dunque nessuna tensione tra suocera e nuora, lo conferma il fatto che la Rodriguez ha condiviso la foto postata dal compagno anche sul suo profilo social.

Il divorzio tra Francesco Moser e Carla Merz: silenzio da parte di Cecilia ed Ignazio

Sulla separazione tra Francesco Moser e Carla Merz, il figlio Ignazio e la nuora Cecilia hanno preferito non proferire parola, nel rispetto della volontà espressa dalla famiglia.

La relazione tra Ignazio e Cecilia procede nel frattempo a gonfie vele e anche i rapporti familiari nel complesso sembrano essere piuttosto sereni.