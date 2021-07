Cecilia Rodriguez mette in allarme i fan: i dettagli dell’incidente in bici a Milano

Grande paura per Cecilia Rodriguez, che dopo essere caduta in bici nel capoluogo lombardo è stata soccorsa e prontamente medicata

Grande paura per Cecilia Rodriguez, che nelle scorse ore è rimasta vittima di un incidente in bicicletta a Milano. La modella argentina ha raccontato la sua disavventura metropolitana in una serie di IG Stories, dove ha anche mostrato la medicazione fattale al gomito.

Cecilia Rodriguez: paura per la debacle in bici

“Oggi mi sentivo molto carica e per la prima volta ho preso la bici per fare un bel giro per Milano. Sono stata anche al parco, dove ho fatto gli addominali. Poi nel pomeriggio sono andata dal dentista sempre in bici, ma sono caduta. Per fortuna l’equipe del mio dentista mi ha medicato tutte le ferite”. Così ha dunque raccontato la popolare showgirl sui social, cercando in qualche modo di rassicurare i tanti fan preoccupati per lei.

Nel mentre, la sorella Belen ha appena presentato una nuova linea di cappotti e tute over, insieme sia a Cecilia sia al fratello Jeremias. Il marchio street couture firmato dai fratelli Rodriguez reca il nome Hinnominate e raccoglie capi minimal e comodi in collaborazione con la Dream Project Spa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

A pochi minuti dall’annuncio della presentatrice argentina, il sito ufficiale del brand è andato letteralmente in crash per i troppi accessi. Proprio la neomamma di Luna Marì lo ha del resto spiegato sui Instagram, dicendosi già orgogliosa del progetto da lei definito “nato dall’amore”.