Cecilia Rodriguez mostra il suo perfetto lato B: la foto lascia i fan a bocca aperta

Cecilia Rodriguez ha lasciato i fan dei social a bocca aperta con una foto del suo prorompente lato B.

Cecilia Rodriguez ha fatto il pieno di like sui social mettendo in mostra il suo perfetto lato B con un bikini della sua collezione.

Cecilia Rodriguez: la foto del lato B

Cecilia Rodriguez ha postato sui social una foto a dir poco bollente del suo lato B, e ovviamente ha fatto il pieno di like: nell’immagine la sorella di Belen indossa uno dei bikini della sua collezione, Me Fui, e posa girata di spalle.

L’immagine ha rapidamente infiammato i fan dei social, che non hanno mancato di farle i complimenti per le sue curve da capogiro.

La sorellina di Belen, da poco diventata zia per la seconda volta, si sta godendo un’estate all’insegna dell’amore e del relax in Trentino Alto Adige, dove si trova la prestigiosa tenuta dei familiari del suo fidanzato, Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez: la nipote

Di recente Cecilia Rodriguez è diventata zia per la seconda volta: sua sorella Belen infatti ha dato alla luce la sua seconda figlia, la piccola Luna Marì Spinalbese. Sui social proprio Cecilia ha deciso di dedicare un tenero messaggio alla sorella e al fidanzato, neogenitori della sua splendida nipotina: “LUNA, sei una muñeca come la tua mamma,….. sono già innamorata di te, prometo prendermi cura di te sempre, sei un pezzo del mio cuore piccolina de la Tia”, ha scritto la modella, e ancora: “Complimenti, perché cosa più bella non potevate fare.

Vi amo con tutto quello che sono.”

Cecilia Rodriguez: i progetti con Ignazio

La nascita della piccola Luna Marì ha spinto Cecilia a sognare a sua volta di avere un bebè. La stessa sorella minore di Belen – legata dal 2017 a Ignazio Moser – ha confessato di desiderare presto un bambino dal suo compagno. In tanti tra i fan dei social sperano di sapere se presto la coppia avrà un bebè, ma per il momento sulla questione tutto tace.

“Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”, ha dichiarato Cecilia in merito al suo sogno di diventare presto mamma di un bebè. Lei e Ignazio esaudiranno presto il loro sogno? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.