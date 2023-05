Cecilia Rodriguez, scoppia il caso sui social: "Perché ha sempre la bocca aperta"

Cecilia Rodriguez ha postato uno scatto bollente sui social, ma ha finito per essere travolta da una valanga di critiche.

Cecilia Rodriguez: le critiche sui social

La sorella minore di Belen Rodriugez, Cecilia Rodriguez, è tornata a sedurre i suoi fan attraverso i social ma il risultato, a quanto pare, non è stato quello sperato. Infatti in molti hanno affermato di aver notato che spesso, nei suoi servizi fotografici, Cecilia abbia la bocca aperta e la questione ha finito per scatenare contro di lei una vera e propria raffica di critiche. “Non capisco perchè Cecilia tutte le volte fa la foto con la bocca aperta”, ha scritto un utente, mentre altri hanno aggiunto: “Ma poi che fai nella vita? Famosa per?”, “Più volgare non si può!”, “Quand’è che ti sposi e metti su famiglia….il tempo passa”, e ancora: “Famosa per i calendari”.

Cecilia al momento non ha replicato alle numerose critiche nei suoi confronti e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se lo farà. La sorella minore di Belen Rodriguez ha annunciato nei mesi scorsi che molto presto convolerà a nozze con il suo fidanzato, Ignazio Moser, e in tanti sono curiosi di sapere se la coppia allargherà presto la famiglia.