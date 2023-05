Cecilia Rodriguez a Cannes: critiche e insulti sui social

Cecilia Rodriguez è stata tra le vip invitate a sfilare sul red carpet di Cannes ma sui social in tanti hanno colto l’occasione per insultarla e criticarla aspramente.

Cecilia Rodriguez a Cannes: le critiche

Cecilia Rodriguez è stata travolta da una vera e propria valanga di critiche dopo essersi mostrata mentre sfilava sul red carpet di Cannes. Qualcuno infatti sui social le ha scritto: “Scusa ma che film hai fatto per essere a Cannes?”, e ancora: “Ma chi credi di essere”, oppure: “Se hai andata a Cannes in mutande”.

Cecilia non ha replicato alle critiche e al momento non è dato sapere se lo farà.

La sorella minore di Belen Rodriguez al momento sarebbe concentrata sui preparativi relativi alle sue nozze con Ignazio Moser che, secondo indiscrezioni, dovrebbero svolgersi entro la fine del 2023. La coppia non ha ancora svelato alcun dettaglio in merito alla questione e in tanti sono impazienti di sapere se i due coroneranno il loro sogno d’amore con l’arrivo di un bebè.

Cecilia non ha mai fatto segreto di desiderare un bambino insieme al fidanzato ex ciclista e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se donerà finalmente un cuginetto o una cuginetta ai piccoli Santiago e Luna Marì (figli di sua sorella Belen).