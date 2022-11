Cecilia Rodriguez si sposa: i consigli della sorella Belen

Belen Rodriguez ha scritto uno speciale messaggio d'auguri alla sorella Cecilia Rodriguez, che si è fidanzata ufficialmente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato di essere fidanzati ufficialmente e la sorella maggiore di Chechu, Belen Rodriguez, ha voluto rivolgerle un particolare augurio via social.

Cecilia Rodriguez: gli auguri di Belen

Attraverso una romantica proposta durante il soggiorno in un hotel di lusso, Ignazio Moser ha chiesto a sua sorella Cecilia di diventare sua moglie.

La coppia ha poi dato l’annuncio ai fan dei social e ovviamente tra i tanti che si sono congratulati con loro non poteva mancare anche la sorella maggiore di Chechu, Belen Rodriguez, che nelle sue stories ha scritto: “Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi… evitate di farlo a luglio che si crepa! Io voglio essere la testimone, e lanciare i petali! Grazie!”.

Cecilia darà retta ai consigli di sua sorella maggiore? In tanti sperano di saperne di più sui suoi attesissimi fiori d’arancio e ovviamente sono curiosi di sapere se Belen sarà la testimone di nozze di sua sorella.

Il desiderio di un figlio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno coppia fissa dal 2017, quando si sono incontrati per la prima volta al GF Vip, diventanto inseparabili. I due non hanno mai fatto segreto di desiderare un giorno una famiglia tutta loro e, dopo la nascita della nipote Luna Marì, Cecilia ha rivelato che le sarebbe piaciuto al più presto diventare mamma come sua sorella Belen. In tanti si chiedono quando i due annunceranno l’arrivo del loro primo figlio e se la notizia sia già alle porte.