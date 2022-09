Cecilia Rodriguez vittima di un altro furto: “Sto andando a rifare i documenti”

Cecilia Rodriguez ha confessato di dover rifare i suoi documenti d'identità dopo l'ennesimo furto da lei subito.

Di ritorno dal festival del Cinema di Venezia Cecilia Rodriguez è stata costretta a recarsi al consolato argentino per rifare i suoi documenti d’identità a seguito di un furto.

Cecilia Rodriguez: i documenti

Cecilia Rodriguez si è recata al festival del cinema di Venezia in compagnia del fidanzato Ignazio Moser e, una volta rientrata a Milano, ha dovuto occuparsi dei suoi documenti, che ha dovuto rifare al consolato argentino.

Alcuni mesi fa infatti Chechu aveva subito un furto e le erano stati sottratti proprio alcuni documenti fondamentali per viaggiare.

“Da piazza San Marco a Venezia a piazza Duomo è un attimo”, ha scritto sui social la sorellina di Belen, e ancora: “Non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa mi avevano rubato i documenti e ora sto andando a rifarli altrimenti non potrò più viaggiare e non mi sembra il caso, adesso che si può”.

La vita privata di Chechu

Di recente la modella e il suo fidanzato Ignazio Moser hanno confessato di aver acquistato una casa tutta per loro dove sognano un giorno di creare una famiglia. In tanti tra i fan della coppia sono impazienti di sapere quando i due finalmente annunceranno l’arrivo di un bebè, ma sulla questione al momento tutto tace.