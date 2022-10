Cecilia Rodriguez, volo annullato: lo sfogo sui social

Cecilia Rodriguez si è sfogata con i fan dei social dopo che il suo volo per Parigi sarebbe stato annullato.

Cecilia Rodriguez si è sfogata via social dopo che, a causa della burocrazia italiana, la sua partenza per Parigi è stata annullata.

Cecilia Rodriguez: lo sfogo per il volo annullato

Cecilia Rodriguez sarebbe dovuta partire in queste ore per Parigi per via di alcuni impegni di lavoro ma poi, come lei stessa ha svelato, a causa della burocrazia avrebbe dovuto rinunciare al viaggio.

La sorella minore di Belen si è lamentata con i fan dei social a proposito di quanto accaduto e ha ammesso:

“Mi dispiace tanto, ma c’è sempre di peggio come direbbe mio fratello. Mi dispiace tanto non arrivare a fare il lavoro che dovevano fare, mi dispiace tanto non vedere la torre Eiffel, mi dispiace tantissimo non essere partita”, e ancora: “Recupereremo, ci stiamo già organizzando. Per il resto è tutto apposto ma questo succede per essere una extracomunitaria che lavora da più di 10 anni in Italia , paga le tasse e comunque ogni tanto queste cose accadono.

Troverò una soluzione per tirare su questa giornata”.

Non è la prima volta che la modella e fidanzata di Ignazio Moser si lamenta con i fan per la burocrazia italiana e, pur essendosi ormai appartenente all’Italia, si è più volte sfogata contro la burocrazia del Bel Paese, che l’avrebbe penalizzata in quanto extracomunitaria.