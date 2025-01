Cecilia Sala: non ho mai pensato che sarei stata a casa oggi, grazie

Roma, 9 gen. (askanews) – “Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie”. Ha scritto così, su X, Cecilia Sala nel suo primo post dopo il rientro il Italia.

“Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo”, ha aggiunto, postando la foto del primo abbraccio con il compagno Daniele Ranieri scattata all’areoporto di Ciampino appena scesa dal volo che dall’Iran l’ha riportata a Roma dopo 21 giorni di prigionia.

“È stato un bel gioco di squadra”, ha commentato la premier Giorgia Meloni al Tg1, “voglio ringraziare di cuore per questo risultato i servizi di intelligence, la nostra diplomazia, i funzionari e i servitori dello Stato che in questi giorni hanno lavorato con discrezione e professionalità per raggiungere questo importante obiettivo”.