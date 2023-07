Cede il parapetto in pietra leccese: donna di Gallipoli in coma farmacologico

Caos a Gallipoli, nella mattinata del 10 luglio. Una donna è precipitata dal terzo piano per un cedimento del balconcino.

Il parapetto di un balcone ha ceduto facendo precipitare una donna di 42 anni. È accaduto nel centro della località turistica di Gallipoli, in provincia di Lecce.

Siamo nel centralissimo Corso Italia, la lunga via che taglia in due Gallipoli e conduce nella penisoletta del centro storico, uno dei borghi con spiagge più affollate e suggestivo del Salento. Una donna di 42 anni è precipitata dal terzo piano della sua abitazione. I capitelli dell’elegante balcone hanno ceduto in parte e lei è caduta sull’asfalto da un’altezza di dieci metri.

La donna è stata soccorsa in gravissime condizioni, e ora è tenuta in vita dal coma farmacologico.

Il parapetto in pietra leccese

Dalle prime ricostruzioni e dalle numerose testimonianze raccolte dai tanti turisti presenti, appare chiaro che si sia trattato del cedimento di una parte del parapetto, sopra il quale la donna era affacciata, mentre il marito e il figlio erano in casa.

I capitelli del balconcino in stile liberty sono in pietra leccese, uno dei materiali simbolo dell’architettura salentina. Materiali che richiedono continue manutenzioni a causa dell’azione corrosiva del mare e dei venti che soffiano su questo meraviglioso tratto di costa pugliese.

L’episodio è accaduto nella mattinata del 10 luglio. I numerosi presenti hanno subito chiamato i soccorritori del 118, giunti il più in fretta possibile su questa via caotica della città.