Roma, 24 mag. (Adnkronos) – "Se c’è una persona capace di conquistare alla fede i cuori degli italiani è Matteo Zuppi. Quasi quasi c’è riuscito anche con me mentre andavamo insieme in motorino in mezzo alla foresta mozambicana per convincere il leader dell’opposizione Dhlakama a partecipare alle elezioni".

Così Carlo Calenda su twitter.