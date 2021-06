Celebrity Hunted 2: quando esce, ora di uscita, cast, concorrenti e dove vederle la seconda stagione di Celebrity Hunted

Le ultime notizie sul nuovissimo "Celebrity Hunted 2", il programma di successo prodotto e trasmesso da Amazon Prime

La nuova stagione di “Celebrity Hunted” comincia venerdì 18 giugno su Amazon Prime Italia. Andiamo a vedere l’ora di uscita, il cast e la trama della seconda stagione dell’entusiasmante reality.

Celebrity Hunted 2: la data di uscita

“Celebrity Hunted 2” è disponibile a partire da venerdì 18 giugno su Amazon Prime Video.

Le sei puntate non saranno disponibili tutte nel medesimo momento come avviene su Netflix. Le prime tre puntate usciranno il 18 giugno, mentre per guardare le altre tre occorrerà aspettare una settimana esatta, poiché usciranno venerdì 25 giugno.

Celebrity Hunted 2: come vederlo

La seconda stagione di “Celebrity Hunted”, così anche per come è avvenuto per la prima, sarò prodotta e distribuita da Amazon Prime Video, il servizio streaming a pagamento, il quale è però compreso nel prezzo per chi possiede Amazon Prime, il servizio di consegna veloce della piattaforma di e-commerce.

Per chi non ha già questo servizio, può usufruire di 30 giorni di prova gratuita.

Celebrity Hunted 2: i concorrenti

Per questa seconda stagione, il cast è composto da sette volti noti di cinema, televisione e musica italiani.

I concorrenti sono l’attore Stefano Accorsi, l’attrice e presentatice TV Vanessa Incontrada e Diletta Leotta, la nota giornalista sportiva.

Dal mondo della musica vediamo i cantanti Elodie, Myss Keta e Achille Lauro, questo accompagnato dal caro amico e produttore musicale Boss Doms.

Celebrity Hunted 2: la trama

Il reality comincia da piazza San Marco, a Venezia.

I sette celebri concorrenti da qui inizieranno a scappare, col fine di far perdere le proprie tracce. A loro disposizione hanno solo una carta di debito (con budget limitato) e un telefoninio di prima generazione. Il loro primo obiettivo sarà quello di liberarsi di un braccialetto elettronico con al suo interno un GPS, che li renderebbe facilmente scovabili.

Per fuggire possono qualunque mezzo di trasporto a loro disposizione, ma anche chiedere di amici o di persone con cui entreranno a contatto.

A rincorrerli ci sarà una squadra di esperti detective, professionisti della cyber security, profiler e human tracker, provenienti sia da varie forze dell’ordine, sia dai servizi segreti. Per rintracciare i fuggitivi, i “cacciatori” possono usare solo mezzi legali, mentre per catturarli dovranno toccarli fisicamente.

Per poter vincere, i fuggitivi dovranno raggiungere l’extraction point; nel caso qualcuno ci riuscisse, l’intero montepremi darà devoluto in beneficenza.