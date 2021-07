Céline Centino, sexy da paura e single da sette anni: “Intimidisco gli uomini”

Céline Centino è single da sette anni perché "fa paura" agli uomini

Céline Centino, è single da sette anni perché intimidisce gli uomini. Ha dichiarato: “Gli uomini sono intimiditi dal flirtare con me”.

Céline Centino: perché è single

Gli uomini sono intimiditi dal suo fascino e nessuno osa avvicinarsi a lei: Céline Centino non riesce a trovare un fidanzato neanche per sbaglio.

I ragazzi si approcciano a lei solo da ubriachi, ha raccontato sconsolata, e nessuno con propositi seri. Inoltre, le rare volte in cui qualcuno prende coraggio e le chiede di uscire, la modella non si sente a suo agio perché i ragazzi sono nervosi e agitati.

La ragazza poi ha anche sottolineato che non ha un ideale di uomo: «La personalità mi attira più dell’aspetto fisico», una frase che rivela molto del suo passato.

Infatti fin da bambina la modella svizzera è stata vittima di bullismo per il suo aspetto fisico. Veniva presa in giro per il suo aspetto e si sentiva brutta e infelice. Ha iniziato a lavorare come parrucchiera e con il duro lavoro è riuscita a risparmiare il denaro necessario per rifarsi il seno.

Da qui non si è più fermata e ha speso più di 24mila euro in interventi estetici: «Ora sono finalmente felice con me stessa e il mio aspetto, ho molti amici e una famiglia meravigliosa, ma mi piacerebbe un ragazzo con cui condividerlo» ha raccontato la bellissima modella.

Essere in pace con il suo corpo però ha un prezzo: dopo sette anni single Céline vorrebbe condividere la sua vita con qualcun altro ma la ricerca del vero amore è sempre più ardua.

La dura vita di chi è “troppo” bello.