L’Anas ha commissionato una ricerca sui comportamenti alla guida degli utenti: dal report sono emersi dati interessanti che descrivono le abitudini sbagliate di tante persone che ogni giorno si mettono al volante. Lo studio ha preso in analisi un campione di 4 mila persone.

Cellulare alla guida: i numeri in Italia

Il report commissionato dall’Anas è chiaro sull’uso dei cellulari alla guida: “Il 10% degli italiani mentre è al volante gira un video con il cellulare. Tra questi, il 3,1% ha ammesso di averlo fatto in prima persona alla guida del proprio veicolo, mentre il 6,9% ha dichiarato di essere stato a bordo di un mezzo mentre il conducente filmava“. Non c’è molta distinzione tra donne e uomini per questo pericoloso comportamento, ma la fascia d’età più rappresentativa è quella che prende in considerazione le persone tra i 25 e i 34 anni.

Cellulare alla guida: gli altri comportamenti sbagliati

Un altro grosso problema degli italiani alla guida è rapprensetato dal distanziamento di sicurezza non rispettato. Su più di 100 mila veicoli osservati dall’Anas ben il 38,5% dei veicoli risultava essere troppo vicino al mezzo che lo precedeva. In lieve miglioramento rispetto allo scorso anno il mancato utilizzo degli indicatori di segnalazione cambio corsia, mentre sempre critica la gestione delle cinture di sicurezza. Più del 70% dei passeggeri che si siedono sui sedili posteriori dichiara di non indossarla regolarmente.