Celo, con Defi for the people prima alleanza fra player finanza decentralizzata nel blockchain

San Francisco, 31 ago. (Labitalia) – Rendere accessibile il modello della finanza decentralizzata ai 6 miliardi di potenziali utenti di smartphone in tutto il mondo. Questo l'obiettivo di Celo, ecosistema open-source che permette a chiunque abbia uno smartphone di risparmiare, ricevere e inviare denaro in modo rapido, sicuro e economico, con il lancio Defi for the people, un’alleanza fra diverse realtà della finanza decentralizzata per diffondere e educare al nuovo modello basato su blockchain.

Si tratta di un progetto innovativo di finanza decentralizzata (defi) costruito sulla piattaforma Celo.

Defi for people vede fra i suoi fondatori Aave, Curve, Sushi, PoolTogether, 0x, Uma, Valora, Ubeswap e Moola Market, grandi player internazionali nel campo delle criptovalute. I partner che supporteranno l’educazione e l’infrastruttura inoltre includono Chainlink, RabbitHole, The Graph e Wrapped.com. Il programma renderà sempre più accessibile il mondo blockchain e l’uso delle criptovalute, e contemporaneamente offrirà più di 100 milioni di dollari in iniziative educative, sovvenzioni e incentivi.

La metà dei costi sarà coperta dalla Celo foundation, che ha nella sua missione la diffusione della tecnologia blockchain per la prosperità e l’inclusione finanziaria. L’altra metà per partecipare alle attività educative sarà coperta dai partner dell’iniziativa.

Per lo sviluppo dell’universo Defi attraverso l’ecosistema blockchain di Celo, sono già disponibili le integrazioni con alcuni fra i più interessanti player del settore: PoolTogether, Sushi, Moola Market, Ubeswap e Valora. A partire da oggi, i premi della lotteria con blockchain di PoolTogether sono disponibili su Celo, mentre altri progetti di Defi saranno lanciati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Previsto per questo autunno è il lancio di Optics, un protocollo di interoperabilità grazie al quale gli utenti saranno in grado di spostare facilmente gli asset tra Ethereum e Celo.

La finanza decentralizzata ha avuto una crescita esplosiva negli ultimi anni, ma ancora non è possibile parlare di adozione diffusa. Dei circa 5 milioni di persone in tutto il mondo che attualmente utilizzano applicazioni di finanza decentralizzata, meno del 10% vive fuori dei paesi sviluppati.

Defi for the people mira a cambiare questo status quo, creando progetti di collaborazione fra i vari player del settore. Tutto ciò punta di creare prodotti che rendono la Defi più accessibile e intuitiva, soprattutto per quelli che potrebbero trarre più beneficio dal suo utilizzo.

Per 6 miliardi di persone, il cellulare è il dispositivo tecnologico più diffuso, e spesso l’unico accesso all’Internet. La piattaforma mobile-first di Celo, con oltre 1 milione wallet in 113 paesi, rappresenta un'opportunità unica per portare i benefici della finanza decentralizzata a chiunque abbia un telefono cellulare. È per questo che su Celo vengono costantemente sviluppate nuove applicazioni di finanza decentralizzata che rispondono a bisogni reali. Prendiamo ad esempio quello che è avvenuto in Colombia, dove l'anno scorso, all'inizio della pandemia, un programma pilota ha fornito ai disoccupati micro prestiti sottocollateralizzati su Celo.

I prestiti hanno permesso agli utenti di acquistare biciclette motorizzate in modo da poter effettuare consegne per Rappi. Con l'accesso all'attrezzatura giusta, alcuni membri del programma pilota sono stati in grado di raddoppiare – e in alcuni casi quadruplicare – i loro guadagni. Questo è solo un esempio di come la Defi può fornire un accesso immediato al capitale per milioni di persone, in particolare per quegli utenti dei mercati emergenti dove l'accesso ai servizi finanziari tradizionali è limitato.

"Defi for the people – ha detto Rene Reinsberg, co-fondatore di Celo -mira a rendere Defi accessibile a tutti, alimentando i casi di utilizzo del mondo reale e concentrandosi sull'adozione mobile-first. Siamo entusiasti di collaborare con i più grandi progetti di Defi per portare più di 1 miliardo di nuovi utenti nell'ecosistema Defi nei prossimi cinque anni".

PoolTogether, un protocollo open-source e decentralizzato per il risparmio a premi senza perdita, è ora attivo su Celo con più di 500.000 dollari in premi. Gli utenti possono depositare i loro assets di Celo in PoolTogether per avere la possibilità di vincere premi, e anche nel caso in cui non si vinca, possono mantenere tutti i loro soldi già depositati. Questo è possibile perché i premi sono finanziati dagli interessi guadagnati sui depositi. PoolTogether è una 'lotteria senza perdita' unica, perché tutti coloro che partecipano mantengono i loro soldi.

"La ricerca mostra che il risparmio premio è uno dei più importanti ed efficaci canali di accesso al risparmio per le persone 'underbanked', o sottobancarizzate. PoolTogether su Celo può facilitare l'adozione di criptovalute e DeFi per gli utenti nei mercati in via di sviluppo senza un conto corrente, che beneficiano maggiormente delle basse commissioni del gas e dei tempi di transazione veloci", ha spiegato Leighton Cusak, fondatore di PoolTogether.

Aave, un protocollo di liquidità open-source e non-custodial, è stato progettato per consentire agli utenti di guadagnare interessi sui depositi e sui beni in prestito. I prestatori guadagnano interessi depositando beni digitali in pool di liquidità appositamente creati. Con Aave su Celo, chi richiede un prestito può quindi utilizzare le proprie criptovalute come garanzia per ottenere prestiti lampo o per staking o yield farming utilizzando questa liquidità.

"Il lancio di Aave sulla piattaforma mobile-first di Celo ha il potenziale di portare le criptovalute ai 6 miliardi di utenti di telefonia mobile in tutto il mondo, sbloccando il valore su Defi e rendendo Defi più accessibile", ha commentato Stani Kulechov, fondatore e ceo di Aave.

Curve, un protocollo amm (automated market-maker), utilizza algoritmi di market-making per rafforzare la liquidità dei suoi mercati, a differenza dei tradizionali scambi decentralizzati. Curve su Celo offre agli utenti una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di scambiare e guadagnare utili sulle loro criptovalute. "Il meccanismo di stabilità incorporato di Celo la rende una piattaforma dalle grandi potenzialità per i pagamenti che guiderà una maggiore adozione di stablecoin. Siamo entusiasti di contribuire a rendere i pagamenti mobili e Defi mainstream", ha affermato Julien Bouteloup, Curve core team.

Sushi è una piattaforma Defi che facilita il trading, il prestito e il guadagno. Attualmente, gli utenti di Sushi possono scambiare beni con la funzione Swap e fornire liquidità su Celo, con ricompense e incentivi di yield farming in arrivo. Con Celo, gli utenti di Sushi possono beneficiare di una maggiore velocità di transazione e commissioni più basse attraverso transazioni sicure e compatibili con Ethereum sulla rete Proof-of-Stake (PoS) di Celo.

"Sushi amm, Kashi lending, e altri prodotti BentoBox forniscono le primitive necessarie agli utenti per connettersi a un sistema finanziario globale e senza permessi. Sfruttando la suite di prodotti mobile-first di Celo e l'UX che espande la portata oltre i cripto-nativi, Sushi può portare avanti questa missione e portare Defi alla prossima frontiera", ha ricordato Joseph Delong, cto di Sushi.

Defi for the people si basa sull'approccio mobile-first di Celo per rendere le criptovalute e la Defi accessibile a tutti. Questa è un'iniziativa aperta a società e imprenditori. Chiunque sia interessato ad accelerare l'adozione di criptovalute e la diffusione della finanza decentralizzata nel mondo reale ha la possibilità di partecipare all’iniziativa. Defi for the people lancerà un hackathon in ottobre con l'obiettivo di portare più progetti della finanza decentralizzatai su Celo. Gli sviluppatori da tutto il mondo sono invitati a costruire le loro idee su Celo, con 1 milione di dollari in premi e finanziamenti disponibili per le squadre per avviare i loro progetti.