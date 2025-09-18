Home > Askanews > Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor

Cena di gala con tutti gli onori per Donald Trump al Castello di Windsor

Windsor, 18 set. (askanews) – Clima da Downton Abbey, uno spettacolo accuratamente orchestrato dal governo britannico e dalla famiglia reale ha offerto a Donald Trump a Windsor un’accoglienza sfarzosa. La cena di Stato di mercoledì sera al Castello è stata particolarmente sontuosa. Ospitata nella St. George’s Hall, l’evento ha visto Trump e diversi membri della sua amministrazione mescolarsi sia con la nobiltà britannica che con i leader del mondo degli affari.

Su un lato del grande tavolo da banchetto della sala lungo 47 metri i posti erano sistemati per il Segretario di Stato Marco Rubio, Re Carlo III, Trump e Catherine, principessa del Galles. Sull’altro lato: il Segretario del Tesoro Scott Bessent, la Regina Camilla, Melania Trump in abito giallo oro di Carolina Herrera e il Principe William.

Un centinaio di membri dello staff hanno servito un totale di 160 ospiti. Tra questi c’erano il primo ministro Keir Starmer; Rupert Murdoch di News Corp; Tim Cook, amministratore delegato di Apple; e l’amministratore delegato di Open AI, Sam Altman; il gotha della tecnologia Usa alla corte d’Inghilterra per rinnovare gli omaggi al leader della Casa Bianca.

