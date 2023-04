Cenare nudi con degli sconosciuti, il nuovo trend si chiama Füde Dinner Experience

La nuova tendenza di cenare senza vestiti insieme a dei perfetti sconosciuti ha lo scopo di spogliarsi dei tabù, oltre che degli indumenti

L’esperienza di cenare nudi

La Füde Dinner Experience è una cena in cui tutti i commensali sono nudi per riconnettersi con sé stessi e con gli altri in maniera autentica. L’obiettivo è quello di privarsi non soltanto degli abiti, ma anche e soprattutto dei tabù.

Non una semplice cena, ma una vera e propria esperienza a tutto tondo. La Füde Dinner Experience, infatti, coniuga cibo, amicizia, arte e amore nei confronti di sé stessi.

Il concetto alla base di questa esperienza è celebrare il nostro sé più puro mettendo in connessione corpo e anima attraverso la nudità.

Lo stare a cena senza vestiti è considerata come una metafora di liberazione da tutto ciò che non è indispensabile, dalle cose negative e dai tabù che ci portiamo dentro.

L’evento diventato virale sui social

Ad avere l’idea è stata la modella e artista Charlie Ann Max. La Füde Dinner Experience prevede un pasto consumato di sera tra sconosciuti completamente nudi. I commensali possono fare conoscenza e conversare mentre mangiano pietanze vegane.

L’artista Charlie Ann Max ha organizzato i primi eventi senza abiti già nel 2020. All’inizio era necessario ricevere l’invito per partecipare alla cena con una lista molto esclusiva e ristretta. In seguito l’esperienza è diventata virale sui social network e le richieste per partecipare all’evento sono aumentate.

L’obiettivo della cena senza vestiti

Al momento è possibile candidarsi compilando un form. Le richieste sono molto elevate e arrivano da ogni parte del mondo.

La selezione dei commensali è particolarmente accurata al fine di garantire un’esperienza confortevole a tutti i partecipanti. Ogni persona deve accettare le regole e avere un comportamento adeguato alle circostanze.

In tantissimi hanno la curiosità di fare una Füde Dinner Experience e l’artista sta organizzando l’evento in varie città. In alcune di questi eventi sono state aggiunte cene a tema o attività, come laboratori di meditazione e lezioni di yoga e canto.

Molti desiderano cenare nudi con sconosciuti sia per fare nuove conoscenze sia per acquisire fiducia in sé stessi. Altri invece vogliono connettersi con il proprio corpo o liberarsi della vergogna e dei tabù.