Molte persone si stanno chiedendo cosa dice esattamente la voce dell’intro e del ritornello del brano Cenere, che Lazza ha portato sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.

A svelare questo mistero sono stati gli stessi protagonisti che hanno lavorato alla canzone.

Cenere di Lazza: cosa dice la voce di intro e ritornello

Il brano Cenere di Lazza, secondo classificato a Sanremo 2023, ha ottenuto un grande successo, ma ci sono ancora dei piccoli segreti. Alcuni non verranno mai svelato, mentre altri, come la storia della voce dell’intro e del ritornello, sono stati direttamente svelati dai protagonisti.

Questa famosa voce, come rivelato dal produttore Dardust, è parte integrante dell’inedito, creato in studio con la collaborazione di Arya. Si tratta di un’autrice, cantante e interprete italo-venezuelana che, oltre ai progetti musicali personali, accompagna in tour come corista diversi artisti, come Ghemon e Venerus. Arya, con il suo stile soul, ha cantato una frase che è già diventata iconica. “Heaven is a lie, just give me some truth” dice la voce della cantante.

In italiano vuol dire “Il paradiso è una bugia, dammi solo un po’ di verità“.

Chi è Lazza: la rivelazione di Sanremo 2023

Cenere si è classificata al secondo posto al Festival di Sanremo 2023 ed è stata l’unica di tutte le canzoni in gara a finire in top 50 global su Spotify. Lazza, che si chiama Jacopo Lazzarini, è nato nel 1993. Si tratta di un rapper milanese che ha studiato al Conservatorio.

Il primo anno di liceo lo ha trascorso al Conservatorio Giuseppe Verdi, per poi cambiare indirizzo e successivamente lasciare gli studi, senza mai prendere il diploma. Dopo un periodo di gavetta nell’underground milanese ha ottenuto il successo con il primo ep e la firma con Island Records. Sirio, il suo ultimo album, è il più venduto del 2022 e ha totalizzato 19 settimane non consecutive in vetta alla classifica Fimi, raggiungendo il record di Vasco Rossi.