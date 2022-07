Cenere, il duo presenta “A testa in giù”: “Il nuovo singolo è una riflessione figlia dei nostri tempi”

"Nonostante la drammaticità del momento pandemico, fermarci è servito per riappropriarci del respiro che avevamo perso", dichiarano le due artiste.

Un duo indie rock che è energia allo stato puro è pronto a far conoscere la propria musica: Cenere presenta nell’intervista il nuovo singolo, “A testa in giù”. Il brano è una riflessione figlia dei nostri tempi e rappresenta un vero e proprio grido liberatorio: in una manciata di minuti sintetizza alla perfezione la voglia di riprendersi a piene mani la libertà di viaggiare, toccarsi, suonare e ricominciare a respirare con la faccia scoperta.

Una vincente miscela tra sonorità pop e rock caratterizza questo brano dal messaggio ben chiaro, che esige di essere ascoltato: bisogna riprendere in mano la propria vita, avere il coraggio di sfogarsi per catartizzare definitivamente le difficoltà affrontate.

Cenere, il duo presenta il nuovo singolo: “A testa in giù”

Sentirsi oppressi nella routine più monotona. Fermi, immobili, spaesati, sentiamo oggi il bisogno di riassaporare la bellezza della vita.

Lo sanno bene Sarah Fornito, ex cantante di Diva Scarlet e Decana, e Rebecca Dallolio, violinista di formazione classica. Insieme cantano “A testa in giù”.

A proposito del loro nuovo singolo, dichiarano: “Nonostante la drammaticità del momento pandemico, fermarci è servito per riappropriarci del respiro che avevamo perso, nel caos della vita di tutti i giorni”.

Sarah sottolinea: “Personalmente, ho ricominciato a scrivere e a scalciare per la voglia di suonare su un palco, per l’esigenza fisica di vedere un concerto che non fosse sui social, per la necessità di viaggiare e stringere le persone care”.

Quindi hanno aggiunto: “L’ispirazione è venuta a Sarah durante una notte insonne, nel periodo del lockdown più intenso”. Sarah ha “scritto di getto le sensazioni vissute in un periodo così incerto, quando la gente incominciava a scalciare per la voglia di tornare a respirare.

Poi ho mandato il testo a Rebecca”, che prosegue: “Appena le Regioni hanno riaperto, siamo andate in Trentino, godendoci il weekend vinto in occasione di “Suoni d’ambiente”. Abbiamo trascorso due giorni in un maso. La mattina ci siamo dedicate a lunghe camminate e il pomeriggio abbiamo lasciato spazio a musica e scrittura. Ci siamo rigenerate. E’ stata un’esperienza preziosa e liberatoria”.

Come hanno vissuto il periodo di incertezza e precarietà causato dalla pandemia? “Ho vissuto un periodo di confusione e scombussolamento. Non poter uscire e stare in contatto con la natura per me è stato veramente brutto. Mi sono buttata al 100% sulla musica, che è stata di fondamentale aiuto. Tuttavia, la mancanza di condivisione mi è pesata”, spiega Rebecca. Alle sue parole fanno eco quelle di Sarah: “Sono andata in ferie dalla frequentazione di persone e così mi sono rimessa a scrivere. La pandemia nella mia vita ha creato un vuoto in un periodo molto pieno. Mi è servito. “A testa in giù” per me rappresenta anche un punto di vista nuovo, diverso. Significa guardare la vita con occhi nuovi. In quel periodo mi sono riposata molto e avvicinata a me stessa. Mi sono guardata dentro”.

Carriera e prossimi progetti

Sarah Fornito nasce a Bologna nel maggio del 1980. Nel 1996 incontra Cecilia Bernardi con cui fonda la rock band Diva Scarlet e pubblicano 2 album: “Apparenze” nel 2004 (Mescal/Sony) e nel 2009 “Non+Silenzio” (prodotto da Giulio Ragno Favero). La band apre i concerti di Afterhours, Litfiba, Zucchero, Marlene Kunz, Meg, Verdena, Massimo Volume, Modena City Ramblers e moltissimi altri. Nello stesso anno la band conquista il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma e una lunga tournée in Olanda, Germania, Spagna, Bosnia, al termine della quale pubblicano l’EP “Give me just one reason for”. Nel 2013 Sarah e Cecilia fondano Decana con una nuova formazione, pubblicando l’omonimo album, prodotto da Umberto Maria Giardini (Moltheni).

Rebecca Dallolio nasce a Bologna nel novembre del 1993. Violinista di formazione classica, si laurea a pieni voti al conservatorio di Bologna in violino e in musica d’insieme. Rebecca è violinista nell’Orchestra Senzaspine dalla sua nascita. Da qui, poco dopo viene alla luce il gruppo Novensemble, del quale fa parte dal 2014. Collabora con numerose orchestre, come l’Orchestra Filarmonica Italiana e l’Orchestra LaCorelli con le quali ha partecipato a eventi del calibro di Radio Italia Live, Ravenna Festival e Heroes Festival. Dal 2004 al 2013 collabora con Diva Scarlet e Decana. Nel 2019 Sarah e Rebecca si ritrovano a un live dove nasce la prima scintilla del progetto Cenere. Con il primo singolo “Che differenza fa” si aggiudicano il premio “Suoni d’Ambiente” e adesso sono pronte al ritorno in grande stile con il brano “A testa in giù”.

Insieme non condividono solo la città di nascita, Bologna. La musica è la loro più grande passione e il nome del duo trae ispirazione dalla mitologica figura della fenice, che dopo le difficoltà rinasce dalle proprie ceneri, forte di una resilienza che lo stesso duo bolognese si è riscoperto possedere, dopo il difficile periodo che abbiamo attraversato a causa dell’emergenza sanitaria.

Non solo l’entusiasmo per le canzoni già uscite: non mancano i nuovi progetti. “Ci conosciamo oda quando Rebecca era minorenne e studiava in Conservatorio. La portavo in tour con Diva Scarlet e Decana, ma alla sua insegnante – così legata alla musica classica – lo avevamo tenuto nascosto. Poi Rebecca mi ha chiesto di fare un progetto nuovo, insieme. Dal 2013 ero ferma, come in blocco, ma la sua proposta mi è subito piaciuta e ho colto immediatamente tutta l’energia racchiusa nel progetto”, ricorda Sarah. Poi hanno svelato: : “Per il futuro siamo pronte a incidere nuove canzoni e intraprendere nuove collaborazioni. Sogniamo un tour in giro per l’Italia, coprendo location diverse e passando dal rock intenso a piano e voce o chitarra e violino, per rendere i nostri brani sempre differenti e unici”.