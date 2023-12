Cenone di capodanno da Alessandro Borghese: menù e costi

L’attesa per il Capodanno 2024 è carica di anticipazione, e il celebre chef Alessandro Borghese non delude le aspettative con il suo straordinario cenone di fine anno, che promette un’esperienza culinaria unica e indimenticabile.

Un’esperienza esclusiva: “Ale in loveland – Love is in the new year!”

L’appuntamento è nel suo rinomato ristorante “AB – Il lusso della semplicità” sia a Milano che a Venezia, dove Borghese trasformerà la notte di San Silvestro in un viaggio gastronomico. L’evento promosso da Alessandro Borghese prende vita sotto il nome di “Ale in loveland – Love is in the new year!”. Il ristorante, addobbato in modo da creare un’atmosfera suggestiva, si trasforma in un luogo incantato dove il gusto e la passione si fondono.

Il menù ricercato

Il menù proposto per il veglione di Capodanno da Borghese celebra la raffinatezza e la diversità dei sapori italiani. Gli ospiti saranno accolti con un Cocktail di Benvenuto curato dal rinomato bartender Giorgio Facchinetti, seguito da un aperitivo finger food che prelude a un viaggio gastronomico senza pari. Il menù completo spazia dall’aspic di Insalata russa alla tartelletta al granchio, mela e lime, dal branzino in cartoccio con guazzetto di molluschi e crostacei alla minestra di astice blu. I momenti culminanti includono il petto d’anatra all’arancia con radicchio tardivo di Treviso e il dessert, profitterol al cioccolato bianco e tartufo. Non mancherà l’immancabile tradizione del cotechino e delle lenticchie allo scoccare della mezzanotte.

Il costo della cena

Ma quanto costa questa esperienza gastronomica? Il cenone di Capodanno proposto da Alessandro Borghese ha un costo di 280 euro a persona, una cifra che promette di trasformare la notte di fine anno in un momento indimenticabile, celebrando l’inizio del 2024 con sapori e delizie uniche nel loro genere. Il cenone nei ristoranti di Alessandro Borghese rappresenta un’opportunità senza precedenti per immergersi in un mondo di sapori italiani. Un viaggio gastronomico all’insegna della passione per l’alta cucina italiana, un modo straordinario per accogliere il nuovo anno in compagnia di piatti memorabili.