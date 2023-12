Per coloro che cercano un’esperienza culinaria esclusiva per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, il ristorante di Carlo Cracco, situato all’interno della prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, propone un cenone di Capodanno che promette di deliziare i palati più esigenti.

Un Menù Eccezionale

Il menù proposto per il cenone di Capodanno 2024 al ristorante di Carlo Cracco è un percorso attraverso sapori ricercati e raffinati. Tra le proposte culinarie troviamo:

Insalata russa, caviale e argento. alga nori croccante, trota reale affumicata, limone e capperi, cocktail di scampi, radicchio e melagrana, polentina di biancoperla e tartufo, tuorlo candito e gorgonzola dolce.

A questi si aggiungono la sogliola alla mugnaia, uova di salmone e acetosella, ravioli di cotechino e bietola con salsa al rafano e noci, cervo in crosta, funghi e frutti rossi, meneghina di capodanno, lenticchie alla vaniglia e zabaione al rhum.

Il prezzo dell’esperienza gastronomica

Il prezzo per il cenone di Capodanno 2024 è di 500 euro a persona. Un investimento che promette un viaggio gastronomico esclusivo, guidato dalla maestria e dalla creatività dello chef Cracco.Il cenone di Capodanno proposto dal ristorante è un’occasione unica per gustare piatti d’alta classe, caratterizzati da ingredienti pregiati e abbinamenti sorprendenti. Un’esperienza indimenticabile pensata per chi desidera dare il benvenuto al nuovo anno immergendosi in un mondo di sapori intensi e raffinati.