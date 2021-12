Cenone di Capodanno: i prezzi da Cracco, Bottura, Borghese e Cannavacciuolo

Nei ristoranti di lusso, quanto costa il cenone di Capodanno? I menù si attestano fino a 1000 euro a testa. Il più caro non è Carlo Cracco.

Passare una serata indimenticabile all’insegna di piatti rinomati e ricercati è possibile: nei ristoranti di lusso, tra le pietanze dei grandi chef, il cenone di Capodanno raggiunge prezzi record.

Cenone di Capodanno, i prezzi da Cracco

In Galleria Vittorio Emanuele II a Milano il menù di Cracco costa 450 euro a persona, vini e bevande escluse.

Il piatto forte dello chef, il cui menù prevede 7 portate, sarà l’uovo soffice. I clienti potranno assaporare anche il cappone e l’insalata russa rivisitata con il tartufo bianco.

Da Cracco è disponibile anche un menù più economico, per chi vorrà cenare in un ambiente meno raffinato, a il Cafè. Il menù costa 170 euro a testa (escluse le bevande e i vini) e sono sempre 7 le portate previste.

Cenone di Capodanno, i prezzi da Bottura

All’Osteria Francescana di Modena, Massimo Bottura propone un percorso culinario da 1000 euro a persona, con vini inclusi. Per due volte è stato classificato come il miglior ristorante al mondo e oggi può vantare ben 3 stelle Michelin. Il menù prevede anguilla e brace con caviale, creme fraîche, brodo acido di shiso, lamponi e rapa rossa.

Chi sceglierà di cenare da Bottura potrà gustare l’astice in salsa leggera al pepe in stile singaporiano, per soddisfare anche i palati più sofisticati.

Cenone di Capodanno, i prezzi da Cannavacciuolo e Borghese

Cannavacciuolo nella sua Villa Crespi, offre una cena a base di antipasti, primi, secondi e dolci. Non mancherà l’immancabile zampone con brodo di lenticchie e scampo in tempura. Il cenone di Capodanno sarà all’insegna degli gnocchetti baccalà, vongole e alghe marine. Il menù prevede anche la suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa Banyuls. Il prezzo è di 350 euro a persona, bevande esclude.

Chi vuole trascorrere un weekend fuori porta, inoltre, potrà optare per un pacchetto da 1348,50 euro che comprende il soggiorno per tre notti, colazione in camera e un massaggio di trenta minuti.

Non è noto il menù per il cenone di Capodanno da Alessandro Borghese. Nel 2020, con 240 euro a testa, il menù prevedeva il risotto alla crema di scampi con il suo carpaccio, chutney di mandarino allo zenzero e amaro alle erbe