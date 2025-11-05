Centemero (Lega): Più educazione finanziaria

Roma, 5 nov. (askanews) – “Con la legge Capitali e con il decreto crescita abbiamo dato più poteri alla Consob per oscurare i siti che sollecitano investimenti in Italia senza le dovute autorizzazioni. Ne sono stati chiusi molti, ma ne spuntano di nuovi ogni giorno: serve educare i cittadini a riconoscere chi è legittimo da chi non lo è”.

Lo ha detto Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze alla Camera, intervenendo a Largo Chigi, il format di Urania TV. “L’educazione finanziaria – ha aggiunto – va portata sui banchi di scuola, come previsto dalla legge Capitali e dal TUF, ma anche diffusa nella vita quotidiana. È una leva per la crescita dell’economia reale. In Olanda e nei Paesi del Nord si è cominciato vent’anni fa e oggi i cittadini investono di più nelle Pmi nazionali. In Italia, grazie agli strumenti digitali, è possibile farlo anche con piccole somme: bisogna solo saperlo comunicare meglio”. Centemero ha ricordato anche il lancio del fondo Algebris PMI Tricolore, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti, come “un esempio virtuoso di investimento nell’economia reale”. “È ora che fondi pensione e casse facciano la loro parte – ha concluso – perché continuare a investire i risparmi degli italiani nei grandi gestori che puntano al Nasdaq non serve: il Paese è qui”.