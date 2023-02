Centenario AM, Gen. Frigerio: partnership con Leonardo di livello

Milano, 15 feb. (askanews) – “L’importanza del modello italiano costituito dall’International flight Training school (iFTS) è testimoniato dalla partecipazione a questo programma di paesi amici, partner, paesi Nato e non, che auspicano di entrare nel programma per essere addestrati dall’Aeronautica militare che ha una expertise di assoluto livello, congiuntamente all’industria, a Leonardo che con questa innovativa partnership con l’Aeronautica militare ha creato un sistema di training di assoluto livello mondiale che è molto invidiato perché produce addestramenti di qualità per i piloti del futuro”.

Così ad Askanews il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole/Terza Regione Aerea dell’Aeronautica Militare intervenendo a margine del simposio storico organizzato a Firenze per dare il via alle celebrazioni per i 100 anni della Forza Armata.