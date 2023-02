Centenario AM, Saccoccia: militari Aeronautica astronauti ideali

Centenario AM, Saccoccia: militari Aeronautica astronauti ideali

Centenario AM, Saccoccia: militari Aeronautica astronauti ideali

Firenze, 15 feb. (askanews) – “Benché si guardi alla possibilità di far volare anche civili professionisti è naturale che il candidato ideale continui a essere chi ha percorso tutti i passi necessari dell’addestramento militare aeronautico. Non è un caso che la maggior parte dei nostri astronauti venga dall’Aeronautica e io mi aspetto che sarà così anche in futuro”.

Così il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) al simposio di Firenze per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare.