Centinaia di no vax in piazza con il dottor Amici, il medico è salito sul palco ed ha invitato a “non andare a giocare alla roulette russa"

Centinaia di no vax in piazza a Milano con il dottor Mariano Amici, la manifestazione organizzata dall’associazione Genesi e dal nome “Le Bocche della Verità” ha portato nel pomeriggio di domenica 17 aprile numerose persone, circa 300 secondo dati ufficiosi, a radunarsi in Piazza Duomo.

Non ci sono stati momenti di tensione e la manifestazione si è svolta in modo pacifico, tuttavia impossibile non rilevare che molti partecipanti ad essa non indossavano la mascherina. Ad un certo punto, sul piccolo palco allestito per i momenti di arringa dell’evento, è salito il dottor Mariano Amici. Poco meno di un mese fa una manifestazione simile aveva interessato Torino.

Centinaia di no vax: gli amici del dottor Amici

Il medico laziale famoso per le sue posizioni vax free ha chiaramente invitato i partecipanti a “non andare a giocare alla roulette russa con vaccini”.

Vaccini che a suo dire “non hanno nessuna efficacia e nessuna garanzia”. Poi Amici si è lasciato andare ad una sorta di “dichiarazione di guerra” all’indirizzo del governo o dei soggetti che nel mainstreram pop incarnano il potere. E ha detto: “Ho un fine ben preciso, cioè spazzare via tutti questi ladri che ci stanno governando, gente che non è degna di rappresentarci”.

Slogan anche contro tamponi e mascherine

Il “core” della manifestazione è stato tutto incentrato sull’avversione dichiarata a qualsiasi tipo di vaccino contro il covid, ma non sono affatto mancati richiami ad un altro classico della mistica no vax.

Vale a dire alle battaglie “marginali” ma ritenute parimenti cruciali in quegli ambienti contro mascherine e tamponi. Battaglie tanto sentite che le forze dell’ordine presenti hanno comunque elevato decine di multe per violazione delle regole anti covid.