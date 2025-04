Centinaia di persone in visita sulla Ocean Viking a Siracusa

Siracusa, 17 apr. (askanews) -La Ocean Viking è stata aperta al pubblico per quattro giorni, ormeggiata al porto di Siracusa. Centinaia i cittadini che hanno visitato la nave di Sos Mediterranee; a bordo anche associazioni, scuole, rappresentanti del mondo dello spettacolo come Vanessa Scalera e Claudia Penzavecchia e politici, tra cui Matteo Orfini e Pierfrancesco Majorino. Un’iniziativa nata per spiegare il lavoro di una delle poche ong impegnate 12 mesi l’anno a salvare vite in mare nel Mediterraneo Centrale.

La visita è stata organizzata come un viaggio attraverso i luoghi e le attività di ricerca e soccorso in mare: dal ponte e la zona con visibilità a 360 gradi, dove avvengono gli avvistamenti delle barche in difficoltà, agli equipaggiamenti per il salvataggio, passando poi alle zone di riparo per i sopravvissuti e le sopravvissute, con la clinica per le consultazioni mediche e la sala per i parti. Sono state anche raccontate le tante storie di uomini, donne e bambini che sono stati salvati in dieci anni di soccorso in mare dalla ong.

Vanessa Scalera, attrice che ha interpretato tra le altre cose il ruolo di Imma Tataranni nell’omonima serie tv ha voluto manifestare la sua vicinanza al team: “C’è una umanità che si respira sulla Ocean Viking. Di fronte a tanta morte nel Mediterraneo, questa nave porta la vita”, ha detto dopo la visita a bordo.

“Un’iniziativa importante e necessaria – ha spiegato Valeria Taurino, direttrice generale di Sos Mediterranee Italia – soprattutto in questo momento storico. C’è la necessità di far capire alle persone che chi fa il nostro lavoro lo fa nel rispetto della vita umana e del diritto marittimo internazionale. La criminalizzazione continua confonde e sposta il focus sul piano politico, mentre si tratta di una tragedia innanzitutto umanitaria: più di 18mila morti nel Mediterraneo Centrale negli ultimi 10 anni è un bilancio tragico che dovrebbe far rinsavire l’Europa”.

Dal 2016 a oggi Sos Mediterranee ha soccorso 42mila persone, tra cui 10mila minori e quasi 6.000 donne, di cui 438 in gravidanza.