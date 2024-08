Centinaia di sfollati di Gaza fuggono dall'area est di Khan Yunis

Khan Yunis, 9 ago. (askanews) – Centinaia di palestinesi sfollati lasciano le aree a est di Khan Yunis dopo che l’esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione in alcune parti della città meridionale di Gaza. Agli sfollati è stato detto di fuggire dai luoghi da cui “vengono lanciati razzi” contro Israele. “Siamo stati sfollati 15 volte, questo è sufficiente. Siamo civili e non abbiamo alcuna colpa per questo. La vostra guerra è contro Hamas, non contro di noi”, si lamenta Mohammed Abdeen mentre si prepara a partire su un piccolo camion.