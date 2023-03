Home > Askanews > Centinaia di sindaci a Napoli per dire no al ddl Calderoli Centinaia di sindaci a Napoli per dire no al ddl Calderoli

Milano, 17 mar. (askanews) – Centinaia di sindaci, provenienti da tutta Italia ma soprattutto dal Meggogiorno, si sono dati appuntamento a Napoli per dire no al ddl Calderoli e all’ipotesi di autonomia differenziata. : “Oggi è un giorno importante perché vogliamo, nel giorno in cui ricorre l’annversario dell’Unità d’Italia, che tutta l’Italia sia unita e soprattutto che ci sia un dialoogo su progetti che devono unire e non dividere. Per questo chiediamo il ritiro del ddl Calderoli”, ha detto Davide Del Re, sindaco di Cassano delle Murgie “Noi siamo per il ritiro del ddl Calderoli che introduce l’autonomia differenziata. Siamo convinti che invece si debba puntare sul risolvere le disuguaglianze e le disparità nei servizi, nelle infrastrutture e in tanti altri problemi che affliggono il Mezzogiorno”, ha spiegato Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva delle Fonti.

