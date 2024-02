Centinaia di trattori polacchi bloccano l'autostrada per la Germania

Milano, 26 feb. (askanews) - Centinaia di trattori in fila per paralizzare il traffico. Gli agricoltori polacchi hanno bloccato un'importante autostrada verso la Germania vicino alla città di confine di Slubice, per protestare contro le normative UE e l'ingresso dei cereali ucraini sul mercato UE, ...

Milano, 26 feb. (askanews) – Centinaia di trattori in fila per paralizzare il traffico. Gli agricoltori polacchi hanno bloccato un’importante autostrada verso la Germania vicino alla città di confine di Slubice, per protestare contro le normative UE e l’ingresso dei cereali ucraini sul mercato UE, tra le altre cose. “Gli agricoltori polacchi hanno i magazzini pieni e non riescono a liberarsi della merce”, ha detto l’agricoltore polacco Christopher Janicki.