Centinaia in fuga dal Sudan arrivano in nave in Arabia Saudita

Roma, 26 apr. (askanews) – Una nave con a bordo centinaia di sfollati dal Sudan è arrivata a Gedda, in Arabia Saudita. Diverse nazioni si stanno affrettando a evacuare il personale delle proprie ambasciate e i cittadini via terra, via aerea e via mare dal Paese devastato dal caos, dove i combattimenti che proseguono da dieci giorni tra l’esercito e i paramilitari hanno causato centinaia di vittime. Un cessate il fuoco tra i generali in guerra, mediato dagli Stati Uniti, ha portato un po’ di calma nella capitale Khartoum, ma testimoni hanno riferito di nuovi attacchi aerei e i paramilitari hanno affermato di aver sequestrato un’importante raffineria di petrolio e una centrale elettrica. I timori per la sicurezza si sono aggravati quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito di un “enorme rischio biologico” dopo che i combattenti hanno occupato un laboratorio di Khartoum contenente campioni di colera, morbillo, poliomielite e altre malattie infettive.

