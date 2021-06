Milano, 29 giu. (askanews) – Un mega show tradizionale e super tecnologico allo stesso tempo. E’ quello andato in scena alla stadio di Pechino “Nido d’uccello” per celebrare i centro anni del partito comunista cinese. L’anniversario è l’1 luglio, ma è stato anticipato da questo spettacolo per segnare la rinascita dal Covid e la potenza della Cina. In presenza di Xi Jinping.