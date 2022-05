Centopiedi in casa in estate: come allontanarli

I centopiedi in casa in estate sono una seccatura della quale dovremmo occuparci. Scopriamo come in modo sicuro e naturale.

I centopiedi nelle case di alcune persone possono essere quasi una presenza fissa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanarli in modo sicuro per la nostra salute, ma anche per la loro.

Centopiedi in casa

Vedere un centopiedi che attraversa la nostra casa, correndo da un punto all’altro, cercando di nascondersi dietro ad un battiscopa o facendosi largo per raggiungere il bagno o la cucina, è un episodio al quale non vorremmo mai assistere, e pure, è successo a tutti noi almeno una volta nella vita.

Per quanto uccidere un centopiedi sia una tentazione alla quale non si resiste facilmente, è bene sapere, prima di tutto, che uccidere un centopiedi non è così semplice come si potrebbe immaginare, data la loro elevata velocità, in secondo luogo, uccidere questi insetti potrebbe, addirittura, essere controproducente.

Centopiedi in casa: come fare

I centopiedi non creano nidi o ragnatele e non hanno alcuna voglia di disturbare l’uomo. Addirittura, avere in casa anche uno solo di questi insetti, per noi, potrebbe essere un vantaggio.

Il loro obiettivo, infatti, non è quello di danneggiarci o pungerci e neppure quello di contaminare il nostro cibo, bensì quello di scovare altri insetti dei quali nutrirsi, come scarafaggi, mosche, termiti e tutti gli altri parassiti che possono colonizzare le nostre case ed essere per noi un pericolo effettivo.

Allo stesso tempo, però, noi tutti abbiamo il diritto di vivere in una casa in ordine, pulita e sicura. Ecco perché è importante tenere lontani sia i centopiedi che ogni altro insetto, innocuo o meno per la nostra salute.

Se sigillare le fessure o le crepe sui muri non dovesse bastare, allora, vi consigliamo di ricorrere ad Ecopest.

Centopiedi in casa: rimedio

La tentazione dell’uomo di fronte ad un’invasione di centopiedi è quella di ucciderli. Sebbene, come sottolineato anche nei paragrafi precedenti, la loro presenza in casa, effettivamente, potrebbe anche essere un bene, la soluzione migliore è sempre quella di tenere pulite le nostre case, impedendo l’accesso a tutti gli insetti in generale!

Se il vostro obiettivo è quello di mantenere le vostre case pulite, senza però nuocere agli insetti che le invadono, centopiedi, nel caso particolare, allora, potreste provare ad affidarvi ad Ecopest, il primo repellente naturale, che allontana i centopiedi, i roditori e tutti gli altri insetti attraverso l’emissione di ultrasuoni ad interferenza magnetica, senza arrecare danni, semplicemente, rendendo gli ambienti delle nostre case invivibili per loro, ma sicuri per noi e per gli animali domestici che vivono con noi.

Per chi volesse ordinarlo o per ricevere maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest agisce 24 ore su 24, con un ridotto impatto energetico e ambientale, lungo un raggio d’azione pari a 250 mq.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un repellente naturale esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile da questo link. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di accesso, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione a 49,90 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.