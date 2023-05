Centra in pieno il muretto e si cappotta: tratta Udine-Cividale chiusa

Un urto violentissimo contro quell’ostacolo che divideva strada asfaltata da strada ferrata e l’urlo delle sirene: in provincia di Udine un automobilista centra in pieno il muretto e si cappotta, con la tratta Udine-Cividale chiusa. I media spiegano che la vittima ha colpito con l’auto un muretto alle 10.20 circa di oggi, 15 maggio, per l’esattezza al km 4.7 della SS 54 a Cividale.

Dopo l’allarme sono arrivati a razzo i vigili del fuoco territoriali che hanno trovato la vettura incidentata. Pare che il veicolo, dopo aver colpito il muretto che separa la strada dalla linea ferroviaria, abbia terminato la sua corsa a ruote all’aria a qualche metro dal punto d’impatto. Per fortuna i soccorritori del 118 erano stati ancora più celeri e quando il team 115 è arrivato il conducente era già stato preso in carico dal personale sanitario. Dal canto loro i vigili del fuoco hanno subito provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato.

Detriti sulle rotaie e collegamenti in tilt

Poi, da quanto si apprende su Il Gazzettino, gli operatori del 115 hanno collaborato con il personale delle ferrovie, nel frattempo giunto sul posto, nel rimuovere i detriti del muro che erano caduti sulla sede ferroviaria. E proprio la linea ferroviaria che collega Udine a Cividale è stata temporaneamente chiusa.